Непобежденный украинский боксер стал свидетелем разгромной победы Баварии

Сиренко был на матче с Али Баширом.

Украинский боксер Владислав Сиренко посетил матч Бундеслиги между Баварией и Хоффенхаймом.

Спортсмен стал свидетелем разгромной победы, которую увидел вместе со своим тренером Джеймсом Али Баширом.

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Специалист прибыл в Мюнхен, чтобы подготовить Сиренко к следующему бою.

"Было интересно наблюдать не только за игрой, но и за искренними эмоциями на трибунах - такие впечатления может подарить только спорт! Баварцы вчистую разгромили соперника со счетом 5:0, и эта невероятная атмосфера еще раз доказала, что футбол в Германии - на высочайшем уровне!

Хоть моя стихия - ринг, но футбол тоже всегда был близок к сердцу. А как иначе, когда столько эмоций, борьбы и драйва?", - написал Сиренко.

В октября прошлого года Сиренко одержал досрочную победу над американцем Брендоном Кармаком.

Напомним, старейший действующий футболист сравнил себя с Роналду.

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