"Был агрессивным": Валлин вспомнил поражение Чисоры от Усика

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о выступлении Дерека Чисоры в поединке против Александра Усика.

По словам Валлина, британский боксер показал агрессивный поединок, что позволило нанести урон украинцу.

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"Чисора очень хорошо выступил с Усиком и дал ему тяжелый бой. Дерек дрался в своем стиле: шел вперед, был агрессивным и выбрасывал удары. В итоге Усик победил, но это был очень хороший поединок.

Тогда Усик только поднялся в супертяжелый вес, перед этим он провел там всего один бой. Вероятно, он адаптировался к супертяжелому весу. Я думаю, что Усик стал лучше, но нельзя ничего отнимать у Чисоры: он устроил очень хороший бой с Александром", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Two Sides.

В октябре 2020 года Усик победил Чисору единогласным решением судей.

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