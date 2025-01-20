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В команде Чжилея раскрыли сроки боя против Усика

Тренер назвал амбициозный план китайца.
Сегодня, 11:40
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Шон Джордж, тренер Чжана Чжилея, заявил, что его подопечный планирует выйти в ринг с объединенным чемпионом Александром Усиком до конца года.

По словам функционера, сейчас представитель Китая сосредоточен на поединке Агитом Кабаелом, а затем открыть к новым вызовам.

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"Чжилей сейчас занят Кабаелом. Мартин много говорит. У него была возможность подраться с Агитом, но он оценил себя и отказался. А после этого он еще смеет говорить что-то в адрес Чжана?

Чжилей не уклоняется от боев и готов драться с кем угодно, но сейчас у нас другая цель. Мы хотим получить поединок с Александром Усиком до конца 2025 года", - приводит слова тренера Ring Magazine.

Ранее Леннокс Льюис ответил на вопрос, кто может одолеть Усика.

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