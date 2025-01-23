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"Вопрос очень болезненный": Гвоздик высказался о своем будущем

У бывшего чемпиона мира уже дважды срывался поединок.
Сегодня, 14:15
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) признался, что не знает, когда снова выйдет на ринг.

По словам украинца, у него сорвался поединок, который должен был пройти в феврале.

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"Вопрос относительно моего следующего поединка является очень болезненным, поскольку уже второй раз подряд срывается мой бой. Буду встречаться со своим тренером и что-то решать и двигаться дальше.

Я должен был боксировать 1 февраля в андеркарде поединка Моррель - Бенавидес, но, судя по всему, этого не будет. То есть, нам официально этого не говорили, но до этого события остается мало времени, поэтому можно понять, что это не произойдет".

Гвоздик рассказал, что сейчас у него вообще нет инфомрации, а также он хочет решить вопросы с тренерским штабом.

"Сейчас нет, вообще никакой информации нет. Более того, скажу, что неизвестно, с кем буду я работать в будущем, потому что мы хотим встретиться и обсудить некоторые вопросы, ведь мне не все подходит", - сказал Гвоздик для Sport.ua.

Гвоздик последний раз боксировал в июне 2024 года, он проиграл Давиду Бенавидесу.

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