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Чемпионский бой украинского боксера в Киеве отменили

Радченко не выйдет в ринг против чемпиона WBC в бриджервейте.
Сегодня, 16:25
Сергей Радченко / Instagram
Сергей Радченко / Instagram

Обладатель титула WBC Silver в бриджервейте Сергей Радченко не выйдет в ринг 22 февраля в Киеве.

Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что поединок украинца с чемпионом мира по версии WBC Кевином Лереном (30-3, 14 KO) не состоится.

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Лерена отказался ехать в Киев. Причины такого решения не сообщаются.

37-летний Радченко в августе 2024 в Киеве победил серба Андрея Пешича единогласным решением судей и завоевал вакантный титул WBC Silver.

Ранее Альварес нецензурным словом оценил Усика.

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