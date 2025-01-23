Чемпионский бой украинского боксера в Киеве отменили
Радченко не выйдет в ринг против чемпиона WBC в бриджервейте.
Обладатель титула WBC Silver в бриджервейте Сергей Радченко не выйдет в ринг 22 февраля в Киеве.
Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что поединок украинца с чемпионом мира по версии WBC Кевином Лереном (30-3, 14 KO) не состоится.
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Лерена отказался ехать в Киев. Причины такого решения не сообщаются.
37-летний Радченко в августе 2024 в Киеве победил серба Андрея Пешича единогласным решением судей и завоевал вакантный титул WBC Silver.
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