Инсайдер назвал бой, который получит Кличко после возвращения

Украинец сможет стать старейшим чемпионом мира в хевивейте.

Авторитетный боксерский журналист Майк Коппинджер поделился мнением о возможном возвращении Владимира Кличко.

Эксперт считает, что украинец выйдет на ринг в 2025 году. Об этом Майк рассказал для ESPN.

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Коппинджер утверждает, что Кличко могут предложить бой с победителем поединка Даниэля Дюбуа с Джозефом Паркером за титул IBF. Таким образом, Владимир получит возможность стать старейшим чемпионом мира в хевивейте и побить рекорд Джорджа Формана.

Ранее Каннингем оценил шансы Владимира Кличко в бою с Дюбуа.

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