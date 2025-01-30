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Чисора выбрал следующего соперника для Джошуа в случае срыва боя с Фьюри

Британец может получить топовый поединок.
Сегодня, 10:39
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора высказался про будущее Энтони Джошуа.

По словам боксера, британцу следует провести бой с Деонтеем Уайлдером, если Тайсон Фьюри не вернется в бокс.

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"Я бы хотел, чтобы он подрался с Уайлдером. Мы хотим увидеть этот бой в Лондоне.

Если Фьюри не вернется, то летом Джошуа нужно подраться с Уайлдером, а затем получить реванш с Даниэлем Дюбуа. После этого можно подраться с Джозефом Паркером или кем угодно. 

Идея для Джошуа заключается в том, чтобы стать трехкратным чемпионом мира. Так что нам необходимо подтолкнуть его к этому. Это то, чего он хочет", - сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Паркер назвал условие, при котором Фьюри проведет бой с Джошуа.

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