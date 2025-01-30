"Вы видели, что я сделал с соперниками?": Дюбуа объяснил смысл реванша с Усиком
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниель Дюбуа провел встречу со своим следующим соперником Джозефом Паркером и его тренером Энди Ли.
Во время общения наставник новозеландца задал спросил у британца, зачем ему бой с Александром Усиком, если он уже проигрывал ему.
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"Усик? Это неважно. Какая разница, что было тогда, если прошло столько времени.
Вы видели, что я сделал со своими соперниками в последних поединках? Видели, как я победил их?", - приводит слова Дюбуа talkSPORT.
Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.
Ранее бывший соперник Кличко назвал боксера, ради которого готов возобновить карьеру.
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