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Джейк Пол намерен завоевать золото Олимпиады-2028

Американец хочет войти в историю спорта.
Сегодня, 14:15
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Видеоблогер и боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) высказался о своих планах в боксе.

По словам американца, он хочет выступить на Олимпийских играх-2028 и стать чемпионом.

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"Я попробую выяснить, как выступить на Олимпийских играх-2028 и выиграть золото, а потом я завершу карьеру.

Какой вес? От 80 до 90 с чем-то. Та, которая идет перед супертяжелой", - приводит слова Пола ALL THE SMOKE FIGHT.

Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе.

Ранее промоутер назвал главную цель Джошуа после срыва боя с Фьюри.

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