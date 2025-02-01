"Он больше доминировал": Паркер оценил реванш Усика и Фьюри

Претендент на чемпионский титул в хевивейте Джозеф Паркер высказался реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам Джозефа, боксеры показали близкое выступление, чем порадовали фанатов.

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"Это был близкий бой, я это видел собственными глазами. Возможно, я немного предвзято оцениваю этот бой, ведь Тайсон мой близкий друг.

Судьи на этот раз решили, что Усик больше доминировал. Первый бой также был захватывающим. Оба бойца делали свои вещи и также пропускали удары. Это все-таки бокс", – сказал Паркер для talkSPORT.

Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей: 116-112, 116-112, 116-112.

Ранее промоутер Усика подтвердил, что украинец может сменить весовую категорию.

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