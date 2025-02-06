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Тренер предсказывает Усику поражение уже в следующем бою

МакГиган до сих пор рассуждает про вес и габариты украинца.
Сегодня, 10:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский тренер Барри МакГиган заявил, что уже в следующем бою объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может потерпеть поражение.

По словам специалиста, победитель поединка между обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером может победить украинца.

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"Усик может проиграть, только из-за его возраста. У него заканчивается время. К тому же он пришел из тяжелого веса. Усик, физически не большой супертяжеловес. Дюбуа большой боец, с чистой мышечной массой, Паркер не намного меньше. Они от природы более крупные бойцы.

Если вы посмотрите его последний бой, то он выглядел уставшим. Он преодолел трудности, пропустил несколько действительно хороших ударов от Фьюри. Он маленький для этой весовой категории. Усик дважды побил Джошуа, дважды побил Фьюри, думаю, сейчас самое время задуматься о будущем", - приводит слова тренера Boxing News 24.

Ранее тренер назвал боксера, который победит Усика.

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