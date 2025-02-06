"Никогда не видел": промоутер Усика впервые прокомментировал то, что Баколе нокаутировал Александра

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался про Мартина Баколе.

Функционер прокомментировал слова боксера о том, что он нокаутировал украинца во время их спарринга.

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"Я видел Баколе на спаррингах. Мартин рассказывает истории о том, что он остановил Усика, чего я никогда не видел. Но я помню, как помогал Баколе в углу: подавал ему воду и был его секундантом на одном из спаррингов.

Когда я пришел на спарринг, я не знал этого парня. Ринг был очень маленьким - 4 на 4 метра. Когда Мартин дрался, я признал его навыки. Я не знал, как его зовут и откуда он, но я признал его навыки. Мне сказали, что кто это, и я подумал, что этого парня ждет потрясающее будущее", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее промоутер назвал условие, при котором Фьюри возобновит карьеру.

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