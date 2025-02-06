iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Никогда не видел": промоутер Усика впервые прокомментировал то, что Баколе нокаутировал Александра

Красюк признал, что Мартин имеет отличные навыки боксера.
Сегодня, 11:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался про Мартина Баколе.

Функционер прокомментировал слова боксера о том, что он нокаутировал украинца во время их спарринга.

Читай также: Тренер предсказывает Усику поражение уже в следующем бою

"Я видел Баколе на спаррингах. Мартин рассказывает истории о том, что он остановил Усика, чего я никогда не видел. Но я помню, как помогал Баколе в углу: подавал ему воду и был его секундантом на одном из спаррингов.

Когда я пришел на спарринг, я не знал этого парня. Ринг был очень маленьким - 4 на 4 метра. Когда Мартин дрался, я признал его навыки. Я не знал, как его зовут и откуда он, но я признал его навыки. Мне сказали, что кто это, и я подумал, что этого парня ждет потрясающее будущее", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее промоутер назвал условие, при котором Фьюри возобновит карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг перед возобновлением УПЛ - онлайн-трансляция Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг перед возобновлением УПЛ - онлайн-трансляция
Промоутер Усика назвал причину, почему украинец не проведет бой с Баколе Промоутер Усика назвал причину, почему украинец не проведет бой с Баколе
Раскрыта сумма клаусулы Кейна в Баварии Раскрыта сумма клаусулы Кейна в Баварии
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: баззер Гарленда с центрального круга возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: баззер Гарленда с центрального круга возглавил рейтинг
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Украина13:10
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг перед возобновлением УПЛ - онлайн-трансляция
Бокс12:50
Промоутер Усика назвал причину, почему украинец не проведет бой с Баколе
Европа12:20
Раскрыта сумма клаусулы Кейна в Баварии
Бокс11:55
"Никогда не видел": промоутер Усика впервые прокомментировал то, что Баколе нокаутировал Александра
НБА11:30
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: баззер Гарленда с центрального круга возглавил рейтинг
Бокс11:10
"Он не готов драться с Александром": промоутер назвал боксера, с которым Усик не проведет бой
Другие страны10:40
Неймар провел первый матч за Сантос после возвращения
Бокс10:15
Тренер предсказывает Усику поражение уже в следующем бою
Бокс09:44
Поединок Канело и Кроуфорда отменен
Европа09:20
Футбол сегодня: Ливерпуль - Тоттенхэм, Барселона - Валенсия, Фиорентина и Интер доиграют матч в Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK