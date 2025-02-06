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Красюк рассказал, кто станет лидером супертяжелого веса после ухода Усика

Промоутер выделил нескольких боксеров, которые имеют потенциал на успех.
Сегодня, 14:55
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк высказался по поводу будущего дивизиона.

Красюк считает, что Мозес Итаума и Мартин Баколе имеют все шансы, чтобы стать лидерами после ухода украинца.

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"Лучший вариант для Мозеса Итаумы - поддерживать темп, и через пару лет он может стать международной звездой. 

Есть еще два бойца: Даниэль Дюбуа, который уже на вершине, и, пожалуйста, не забывайте Мартина Баколе. Это реальная угроза для любого. Никто не хочет с ним драться.

У меня с ним нет никаких отношений, только уважение. Я уважительно отношусь к Мартину, и он это знает. После того, как Усик завершит карьеру, Мартин Баколе будет королем супертяжелого веса", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее промоутер Усика впервые прокомментировал то, что Баколе нокаутировал Александра.

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