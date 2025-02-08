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Ближайший бой Уайлдера сорвался

Менеджер американца подтвердил, что тот не выйдет в ринг против Харпера в апреле.
Сегодня, 20:02
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Запланированный на апрель бой бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 КО) сорвался.

Американский боксер должен был выйти в ринг 26 апреля в Атланте, США против соотечественника Кертиса Харпера (18-11, 12 КО).

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Как информирует World Boxing News, менеджер бывшего чемпиона Шелли Финкель сообщил, что этот поединок не состоится.

При этом представитель американского боксера не стал комментировать информацию о возможном завершении карьеры его клиентом.

Напомним, что Уайлдер проиграл четыре из пяти своих последних поединков. Уступив дважды Тайсону Фьюри, "Бронзовый бомбардировщик" вернулся победой над Робертом Хелениусом, но после потерпел поражения от Джозефа Паркера и Чжана Чжилея.

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