Известный украинский боксер посетил матч киевского Динамо

В понедельник, 10 февраля, киевское Динамо провело поединок с Эсбьергом из Дании.

Подопечные Александра Шовковского переиграли соперника со счетом 2:0.

Поединок посетил обладатель пояса WBF International украинец Владислав Сиренко (22–0, 19 КО).

Пресс-служба Динамо рассказала, что Сиренко в следующем поединке выйдет на ринг в футболке киевского клуба, ведь с детства является болельщиком команды.

Ранее Беринчик назвал приоритетного соперника.

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