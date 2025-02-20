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Дюбуа – Паркер, Бетербиев – Бивол: видео онлайн-трансляция пресс-конференции

Смотрите на ISPORT шоу, в котором примут участие известные боксеры.
Сегодня, 15:00
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images

В субботу, 22 февраля, на Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде пройдет вечер бокса.

В главном событии состоится реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

В андеркарде пройдет поединок, в котором сойдутся Даниель Дюбуа (24–2, 22 КО) и Джозеф Паркер (35–3, 23 КО).

Британский боксер будет защищать звание чемпионата мира IBF в хевивейте, который принадлежит Дюбуа. Победитель этого поединка, вероятно, станет следующим соперником украинского боксера Александра Усика.

Сегодня, 20 февраля, состоится пресс-конференции боксеров. Начало мероприятия в 20:00 по Киеву.

Ранее Атлас пообещал большие проблемы Усику в реванше с Дюбуа.

 

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