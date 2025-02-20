Дюбуа – Паркер, Бетербиев – Бивол: видео онлайн-трансляция пресс-конференции
Смотрите на ISPORT шоу, в котором примут участие известные боксеры.
В субботу, 22 февраля, на Kingdom Arena в саудовском Эр-Рияде пройдет вечер бокса.
В главном событии состоится реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
В андеркарде пройдет поединок, в котором сойдутся Даниель Дюбуа (24–2, 22 КО) и Джозеф Паркер (35–3, 23 КО).
Британский боксер будет защищать звание чемпионата мира IBF в хевивейте, который принадлежит Дюбуа. Победитель этого поединка, вероятно, станет следующим соперником украинского боксера Александра Усика.
Сегодня, 20 февраля, состоится пресс-конференции боксеров. Начало мероприятия в 20:00 по Киеву.
Ранее Атлас пообещал большие проблемы Усику в реванше с Дюбуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!