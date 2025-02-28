"Я сделаю из тебя лучшего игрока мира": Неймар рассказал, где мог начать европейскую карьеру

Нападающий Сантоса Неймар рассказал, что мог оказаться в Баварии.

Бразилец признался, что в 2013 году к нему пришел сам Пеп Гвардиола и попытался убедить игрока присоединится к нему в Мюнхене.

"Я едва не перешел в Баварию... из-за Пепа Гвардиолы. После того, как я выиграл премию Пушкаша, мой отец продолжал звонить мне в 2 часа ночи. Я ответил, он сказал, чтобы я открыл дверь. Я был в трусах. Это был мой папа, Пеп Гвардиола и переводчик!.

Пеп сказал мне: "Я хочу подписать с тобой контракт и взять тебя с собой, в какой бы клуб я ни пошел. Я сделаю из тебя лучшего игрока в мире"

Он показывает мне бумагу, открывает свой ноутбук, рассказывает, где я буду играть... Пеп также сказал: если ты не забьешь 60 голов за сезон, я изменю имя.

Я говорю, хорошо, но в какой команде? Пеп сказал: "Я еще не могу тебе сказать, потому что это еще не объявлено". Я убедил его, он сказал: "Я подписываю контракт с Баварией. Я знаю, что это холодный город, но я позабочусь о тебе".

В конце концов я решил присоединиться к Барселоне", - цитирует Неймара Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что лидер Баварии может сменить клубную прописку.

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