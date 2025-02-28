iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Я сделаю из тебя лучшего игрока мира": Неймар рассказал, где мог начать европейскую карьеру

Пеп Гвардиола пытался переманить бразильца.
Сегодня, 10:05
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Сантоса Неймар рассказал, что мог оказаться в Баварии.

Бразилец признался, что в 2013 году к нему пришел сам Пеп Гвардиола и попытался убедить игрока присоединится к нему в Мюнхене.

"Я едва не перешел в Баварию... из-за Пепа Гвардиолы. После того, как я выиграл премию Пушкаша, мой отец продолжал звонить мне в 2 часа ночи. Я ответил, он сказал, чтобы я открыл дверь. Я был в трусах. Это был мой папа, Пеп Гвардиола и переводчик!.

Пеп сказал мне: "Я хочу подписать с тобой контракт и взять тебя с собой, в какой бы клуб я ни пошел. Я сделаю из тебя лучшего игрока в мире"

Он показывает мне бумагу, открывает свой ноутбук, рассказывает, где я буду играть... Пеп также сказал: если ты не забьешь 60 голов за сезон, я изменю имя.

Я говорю, хорошо, но в какой команде? Пеп сказал: "Я еще не могу тебе сказать, потому что это еще не объявлено". Я убедил его, он сказал: "Я подписываю контракт с Баварией. Я знаю, что это холодный город, но я позабочусь о тебе".

В конце концов я решил присоединиться к Барселоне", - цитирует Неймара Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что лидер Баварии может сменить клубную прописку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

Статьи по теме

Гол и ассист Неймара помогли Сантосу победить в матче чемпионата Сан-Паулу Гол и ассист Неймара помогли Сантосу победить в матче чемпионата Сан-Паулу
Неймар готов подписать предварительный контракт с Барселоной Неймар готов подписать предварительный контракт с Барселоной
Неймар мечтает о возвращении в Барселону - журналист Неймар мечтает о возвращении в Барселону - журналист
Неймар рассказал о цели на свои последние годы карьеры Неймар рассказал о цели на свои последние годы карьеры

Видео

Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал
Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Формула 110:45
Ферстаппен - о новом болиде: Хуже, чем в прошлом году не могло быть
Футбол10:05
"Я сделаю из тебя лучшего игрока мира": Неймар рассказал, где мог начать европейскую карьеру
Киберспорт09:37
Passion UA сыграют с аутсайдером за выход в плей-офф CCT Series 7
НБА09:17
Карри обновил личный рекорд сезона в матче с Орландо
НБА08:45
НБА: Голден Стэйт обыграл Орландо, Лейкерс справились с Миннесотой
НХЛ08:22
НХЛ: Юта разгромила Миннесоту, Вегас и Чикаго устроили безумную перестрелку
Европа07:40
Хавбек Вест Хэма повторил уникальное достижение английской легенды
Европа07:20
Футбол сегодня: Бавария отправится в гости к Штутгарту, Ворскла примет Динамо
Европа00:41
Яремчук - о дубле в Кубке Греции: Я много работал и показал это тренеру
Вчера, 23:59
Европа23:59
Милан неожиданно проиграл Болонье
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK