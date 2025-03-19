Назовите всех футболистов, которые стали чемпионами мира U-19 в 2019 году
Вашему вниманию очередная викторина на знание футбола.
15 июня 2019 года сборная Украины U-19 стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале Южную Корею.
Команда, состоящая из 21 футболиста, под руководством Александра Петракова вписала свои имена в историю, выиграв первый свой первый титул.
А сумеете ли вы вспомнить всех игроков, которые вошли в чемпионский состав? Для этого мы подготовили специальный квиз.
Также вы можете попробовать свои силы в другом тесте - Вспомни участников первого чемпионата Украины по их лого.
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