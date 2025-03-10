Динамо, Шахтер, Таврия и другие: вспомни участников первого чемпионата Украины по их лого
Предлагаем квиз, в котором нужно будет упомянуть старые логотипы украинских клубов.
Первый чемпионат Независимой Украины по футболу состоялся в 1992 году, в нем принимали участие 20 разных клубов, разделенных на зоны.
С тех пор многие клубы прекратили свое существование, а оставшиеся меняли свои логотипы. Сможете ли вы вспомнить те команды-участницы, только по их тогдашней эмблеме?
После того как вы начнете тест, под логотипом появятся названия всех клубов, Вам необходимо выбрать тот, который вы считаете правильным. Можно также пропускать ответ и вернуться к нему впоследствии.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с
календарем и результатом всех матчей нынешнего сезона УПЛ, а также с турнирной таблицей чемпионата.
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