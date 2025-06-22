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Футбол

Инфантино - про клубный ЧМ: Это настоящий чемпионат мира

Функционер считает, что турнир удался.
Сегодня, 20:25       Автор: Андрей Безуглый
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Глава ФИФА Джанни Инфантино полностью доволен ходом клубного чемпионата мира.

Функционер заявил, что идея клубного ЧМ уже давно зрела в руководстве, и сейчас пришел лучший момент для него.

Возможно, небольшая критика есть, но это нечто новое, нечто особенное. Это настоящий чемпионат мира, с лучшими командами и лучшими футболистами.

Для создания клубного ЧМ пришел подходящий момент. Мы уже сто лет знаем лучшую страну, но до этого года не знали лучшего клуба. Так что мы подумали, что создать для этого клубный ЧМ было бы неплохой идеей.

Думаю, участвующим в нем игрокам турнир очень нравится. Харри Кейн в интервью сказал, что это великолепное соревнование, прекрасное. Футболистам оно очень нравится. А те, кто не приехал, конечно, хотели бы тоже быть здесь

Напомним, что с расписанием клубного ЧМ можно ознакомиться на нашем сайте.

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