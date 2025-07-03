ФИФА вынуждена снизить цену билетов на матчи клубного ЧМ

Посещаемость некоторых матчей не превышает и 13%.

ФИФА продолжает свои попытки бороться с низкой посещаемостью на клубном ЧМ, пишет The Athletic.

Средняя посещаемость матчей турнира составляет лишь 43%, а на некоторых матчах удалось заполнить трибуны лишь на 13%.

Чтобы вернуть фанатов, ФИФА решила снизить цены на билеты. Так на четвертьфинал между Флуминенсе и Аль-Хилялем можно будет попасть всего за 11 долларов.

Пир этом изенения пока не коснулись финального матча, чья минимальная стоимость билета составляет 892 доллара.

С расписанием и результатами клубного ЧМ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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