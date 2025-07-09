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Футбол

Клуб не из Европы не выигрывал клубный ЧМ с 2012 года

Победа Коринтианс 13 лет назад стала последней для неевропейских команд.
Сегодня, 00:27       Автор: Андрей Безуглый
Коринтианс / Getty Images
Коринтианс / Getty Images

Доминирование европейских клубов на международной арене продолжает оставаться нерушимым.

Напомним, что накануне Челси выбил из турнира Флуминенсе. А в другом полуфинале сыграют Реал и ПСЖ.

Таким образом неевропейская команда снова не сможет выиграть турнир.

Последним неевропейским клубом, который выигрывал клубный ЧМ был Коринтианс в 2012 году. Тогда в финале был обыгран Челси.

С расписанием клубного ЧМ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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