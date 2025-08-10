Вингер Баварии в ближайшее время может сменить клубную прописку

Саудовский Ан-Наср может улучшить линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, «желто-синие» уверены, что заключат сделку по Коману в течение следующей недели. Кингсли открыт для сделки и клубам осталось согласовать последние детали.

Флориан Плеттенберг добавляет, что стороны пока не достигли окончательного соглашения, но все может измениться в течение ближайших 24-48 часов.

Стоит сказать, что Ан-Наср также близок к подписанию уже экс-защитника Барселоны.

