ФИФА официально объявила о старте тестов "офсайда Венгера"

Канада согласилась проверить правило.
Сегодня, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
ФИФА официально объявила о тестировании "офсайда Венгера".

4 апреля в Канаде начнется новый футбольный сезон, в рамках которого и будет проведено тестирование нового правила.

Напомним, что "офсайдом Венгера" называют правило, при котором офсайд будет фиксироваться только при условии, что нападающий всем телом находится за линией защиты. ФИФА называет это "офсайдом с просветом".

В случае, если тестирование пройдет успешно, правило могут имплентировать в остальные турниры под эгидой ФИФА.

Напомним, что сегодня пройдут финалы Отборочного турнира ЧМ-2026.

Статьи по теме

Участник ЧМ-2026 распрощался с главным тренером перед турниром Участник ЧМ-2026 распрощался с главным тренером перед турниром
Продажа Онана может затрудниться Продажа Онана может затрудниться
Мейвезер сделал неожиданное заявление о статусе реванша с Пакьяо Мейвезер сделал неожиданное заявление о статусе реванша с Пакьяо
Ред Булл нашел себе серьезного спонсора Ред Булл нашел себе серьезного спонсора

Видео

Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа
Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в товарищеском матче с Албанией
просмотров
Футбол сегодня: товарищеский матч сборной Украины и второй раунд отбора на ЧМ-2026
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 24-го тура
просмотров
NaVi вышли в финал BLAST Open Spring 2026
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

ЧМ-202618:50
Участник ЧМ-2026 распрощался с главным тренером перед турниром
Европа18:45
Продажа Онана может затрудниться
Футбол18:30
ФИФА официально объявила о старте тестов "офсайда Венгера"
Бокс17:55
Мейвезер сделал неожиданное заявление о статусе реванша с Пакьяо
Формула 117:48
Ред Булл нашел себе серьезного спонсора
Европа17:18
Звезде Наполи грозят дисциплинарные санкции со стороны клуба
Европа17:15
Тоттенхэм сумел убедить де Дзерби возглавить клуб
ЧМ-202616:30
Отборочный турнир ЧМ-2026: Босния сыграет с Италией, Швеция - с Польшей, Косово - с Турцией, а Чехия - с Данией
Украина16:15
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в товарищеском матче с Албанией
НХЛ14:53
Капитан Питтсбурга вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками
