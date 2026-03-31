ФИФА официально объявила о старте тестов "офсайда Венгера"

ФИФА официально объявила о тестировании "офсайда Венгера".

4 апреля в Канаде начнется новый футбольный сезон, в рамках которого и будет проведено тестирование нового правила.

Напомним, что "офсайдом Венгера" называют правило, при котором офсайд будет фиксироваться только при условии, что нападающий всем телом находится за линией защиты. ФИФА называет это "офсайдом с просветом".

В случае, если тестирование пройдет успешно, правило могут имплентировать в остальные турниры под эгидой ФИФА.

Напомним, что сегодня пройдут финалы Отборочного турнира ЧМ-2026.

