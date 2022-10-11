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Блохин вошел в топ-100 лучших футболистов всех времен по версии журнала FourFourTwo

Экс-футболист киевского Динамо удостоился признания от британского журнала.
Сегодня, 13:52
Олег Блохин
Олег Блохин
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Бывший игрок киевского Динамо, обладатель Золотого Мяча Олег Блохин был высоко оценен иностранным СМИ.

Британский журнал FourFourTwo включил украинца в топ-100 лучших футболистов в истории.

Украинский футболист оказался на пятьдесят втором месте в рейтинге портала.

Лучшим моментом карьеры Блохина назвали противостояние с Баварией в Суперкубке УЕФА 1975 года.

Примечательно, что два других украинских обладателя Золотого Мяча из Украины в лице Беланова и Шевченко в список не вошли.

Полный топ-100 футболистов от журнала FourFourTwo доступен по ссылке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Топ Олег Блохин
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