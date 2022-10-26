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Тен Хаг: Роналду пропустил один матч, теперь он будет в составе

Нидерландский специалист высказался о положении португальца в команде.
Сегодня, 20:14
Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду
Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду
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Наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг подтвердил, что Криштиану Роналду сыграет в матче с Шерифом.

По словам нидерландского специалиста, отстранение португальца было лишь на один поединок.

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"Мне не затруднительно ответить на вопрос о Роналду, но, думаю, мы уже дали все ответы. Он пропустил один матч, а теперь снова в составе. Больше на вопрос о Криштиану не буду отвечать.

Думаю, мы все обсудили еще на прошлой неделе, сейчас мы сосредотачиваемся на следующем матче. У нас важная игра, хотим выиграть группу", - сказал тен Хаг.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед - Шериф пройдет завтра, 27 октября в 22:00 по киевскому времени.

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