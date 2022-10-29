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Шахтер - РБ Лейпциг: где смотреть матч 02.11.2022 Лиги чемпионов

Команды встретятся в матче 6-го тура Лиги чемпионов-2022/23. Узнайте на ISPORT, где смотреть этот поединок, а также место и время его проведения.
Сегодня, 13:47
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В среду, 3 ноября, донецкий Шахтер сыграет свой шестой поединок на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Соперником "горняков" в последней встрече группы F главного европейского клубного турнира будет немецкий РБ Лейпциг, с которым коллектив Игора Йовичевича сыграет в качестве номинальных хозяев.

Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг состоится на стадионе Войска Польского в Варшаве (Польша ). Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На данный момент Шахтер по итогам пяти сыгранных туров занимает третье место в своей группе, набрав 6 очков. РБ Лейпциг опережает донецкую команду, имея в своем активе 9 пунктов. Замыкает квртет Селтик с 1 баллом в активе, а на первом месте Реал Мадрид.

Где смотреть матч Шахтер - РБ Лейпциг

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг, где можно смотреть текущий ход поединка. Матч начнется 25 октября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине матч групповой стадии Лиги чемпионов между Селтиком и Шахтером будет транслировать видеосервис MEGOGO. Здесь поединок покажет канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Шахтер и РБ Лейпциг встречались между собой 6 сентября в Лейпциге в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Тогда "горняки" добыли разгромную победу со счетом 1:4.

Где состоится матч Шахтер - РБ Лейпциг?

Поединок будет сыгран в Варшаве на стадионе Войска Польского, который был открыт в 1930 году и сейчас является домашней ареной варшавской Легии. Вместимость домашнего стадиона польского гранда составляет 31 800 зрителей.

В целом это будет лишь вторая очная встреча Шахтера и РБ Лейпциг. В первом матче, как уже было упомянуто Шахтер при помощи дубля Марьяна Шведа и голов Лассины Траоре и Михаила Мудрика разгромил соперника.

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