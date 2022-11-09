Осасуна - Барселона 1:2 видео голов и обзор матча 08.11.22 чемпионата Испании

В рамках 14 тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона на выезде в меньшинстве добыла победу над Осасуной.

Голами в составе каталонцев отметились Педри и Рафинья. Единственный гол за Осасуну забил Давид Гарсия.

Стоит отметить, что после этого матча "сине-гранатовые" закрепились на первом месте в чемпионате Испании, имея 37 очков.

Обзор матча:

Осасуна - Барселона 1:2

Голы: Д. Гарсия, 6 – Педри, 48, Рафинья, 85.

Осасуна: Фернандез – Видаль, У. Гарсия, Д. Гарсия, Крус – Торро (Кике, 59) – Р. Гарсия (Пенья, 75), Орос (Брашанац, 74), Монкайола, Гомес (Барха, 83) – Авила ( Будимир, 83).

Барселона: тер Штеген – Бальде, Кристенсен (Гави, 74), Алонсо, Альба – Педри (Риад, 89), Бускетс, где Йонг – Дембеле (Рафинья, 78), Левандовски, Торрес (Фати, 78).

Предупреждения: Крус, Д. Гарсия, Торро, Монкайола – Левандовски, Альба, Бальде.

Удаление: Левандовские (вторая желтая).