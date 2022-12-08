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Cтали известны соперники сборной Украины U-19 в элит-раунде отбора на ЧЕ-2023

Коллектив Сергея Нагорняка сыграет с Люксембургом, Данией и Испанией.
Сегодня, 19:06
Сборная Украины U-19
Сборная Украины U-19

Сборная Украины U-19 узнала своих соперников по элит-раунду отбора на ЧЕ-2023.

Подопечные Сергея Нагорняка встретятся с Испанией, Данией и Люксембургом.

На данной стадии отбора выступят 28 стран, включая Португалию, получившую прямую путевку, как лидер рейтинга.

Чемпионат Европы U-19 по футболу пройдет на Мальте в 2023 году с 3 по 16 июля.

Коллектив Сергея Нагорняка сыграет с Люксембургом, Данией и Испанией.


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