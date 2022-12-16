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Два центрбэка сборной Франции простудились перед финалом ЧМ-2022

Участие Рафаэля Варана и Ибраима Конате в главном матче турнира под вопросом.
Сегодня, 17:58
Ибраима Конате и Рафаэль Варан
Ибраима Конате и Рафаэль Варан

Сборную Франции продолжают пресследовать трудности с кадровым ресурсом на текущем Мундиале.

Так, за несколько дней перед финалом два центральных защитника "Les Bleux" заболели простудой.

Речь идет о Рафаэле Варане и Ибраиме Конате. Их возможность сыграть в финале под вопросом.

Персонал национальной команды будет следить за самочувствием игроков.

Но есть также и хорошие новости. Адриен Рабьо и Дайо Упамекано выздоровели и уже второй день тренируются с командой. 


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