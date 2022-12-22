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Хави: Левандовски упал Барселоне с небес

Испанский специалист в восторге от своего подопечного.
Сегодня, 00:38
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Наставник каталонской Барселоны Хави высказался о форварде команды Роберте Левандовски.

Испанский специалист заявил, что поляк стал для испанского гранда настоящим лидером.

"Этот человек меня удивил. Меня удивила его скромность, несмотря на то, что он мировая звезда.

Он упал нам с небес и стал лидером, в котором команда нуждалась", - сказал Хави в интервью клубному телевидению.

Левандовски перешел в Барселону летом и за 14 матчей в Ла Лиге забил 13 мячей и отдал три ассиста.


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