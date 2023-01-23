Атлетик - Реал Мадрид: обзор и результат матча чемпионата Испании 22.01.2023

В рамках 18 тура чемпионата Испании Реал встретился с Атлетиком Бильбао.

Для "сливочных" данный матч не создал особых проблем и они достаточно легко победили.

Еще в первом тайме Карим Бензема открыл счет в поединке после паса Марко Асенсио.

Далее мадридцы перешли в эконом-режим, но все же забили второй в концовке матча. Забитый мяч на счету Тони Крооса.

Напомним, ранее Реал определился с трансферными планами.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетик Бильбао - Реал

Атлетик - Реал 0:2

Голы: Бензема, 24, Кроос, 90.

Владение мячем: 50% - 50%

Удары: 18 - 10

Удары в створ ворот: 3 - 4

Атаки: 122 - 71