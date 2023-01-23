Атлетик - Реал Мадрид: обзор и результат матча чемпионата Испании 22.01.2023
"Сливочные" легко справились с басками.
В рамках 18 тура чемпионата Испании Реал встретился с Атлетиком Бильбао.
Для "сливочных" данный матч не создал особых проблем и они достаточно легко победили.
Еще в первом тайме Карим Бензема открыл счет в поединке после паса Марко Асенсио.
Далее мадридцы перешли в эконом-режим, но все же забили второй в концовке матча. Забитый мяч на счету Тони Крооса.
Напомним, ранее Реал определился с трансферными планами.
Статистика матча чемпионата Испании Атлетик Бильбао - Реал
Атлетик - Реал 0:2
Голы: Бензема, 24, Кроос, 90.
Владение мячем: 50% - 50%
Удары: 18 - 10
Удары в створ ворот: 3 - 4
Атаки: 122 - 71