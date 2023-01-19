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Реал определился с трансферными планами на ближайшее будущее

В Мадриде скоро будет россыпь новых игроков.
Сегодня, 10:05
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

В мадридском Реале наконец очертили свои трансферные планы на ближайшее время, клуб намерен подписать форварда, хавбека, правого и левого защитников, сообщает AS.

В первую очередь мадридцы будут искать форварда, способного заменить Карима Бензема. Однако этот вопрос не будет решаться зимой, хотя руководство и недовольно травмами и спадом француза. Просто на рынке сейчас нет форварда, который бы удовлетворил Реал.

Также в Мадриде понимают, что 37-летний Модрич уже не способен на 100% отрабатывать в каждом матче, а заменить хорвата надеються Джудом Беллингемом, который и станет ведущим хавбеком клуба.

Анчелотти настаивает также и на том, что необходимо укрепить оба края обороны, главный тренер Реала соверешенно недоволен сложившейся ситуацией. Справа клуб еще может рискнуть, сделав ставку на Винисиуса Тобиаса, плюс еще есть Карвахаль.

А вот слева у Мадрида большие проблемы. Ферлан Менди, который считается основным левым защитником не устраивает клуб, его даже пытались продать, но не нашлось ни одного покупателя. А остальные опции налево - это номинальные центральные защитники.

Для того, чтобы закрыть этот пробел, Реал хочет попытаться подписать Альфонсо Дэвиса из Баварии, но сделает это он не раньше 2024 года, когда у канадца останется лишь год по контракту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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