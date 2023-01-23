Экс-клуб Яремчука передал Украине генераторы

Лиссабонская Бенфика отметилась вне футбольного поля.

Как сообщает пресс-служба Шахтера, "орлы" присоединились к инициативе "горняков" European Football Powers Up Ukraine.

Португальский гранд и фонд Fundacao Benfica передали на благо Украины 30 генераторов различной мощности. Станции будут доставлены в Украину благодаря поддержке благотворительного фонда Легии.

Стоит сказать, что ранее мадридский Реал поддержал инициативу донецкого клуба и передал 20 генераторов.

Напомним, ранее Шахтер убрал русскоязычную версию клубного сайта.