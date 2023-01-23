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Экс-клуб Яремчука передал Украине генераторы

Бенфика отметилась прекрасным поступком.
Сегодня, 17:25
Бенфика
Бенфика

Лиссабонская Бенфика отметилась вне футбольного поля.

Как сообщает пресс-служба Шахтера, "орлы" присоединились к инициативе "горняков"  European Football Powers Up Ukraine.

Португальский гранд и фонд Fundacao Benfica передали на благо Украины 30 генераторов различной мощности. Станции будут доставлены в Украину благодаря поддержке благотворительного фонда Легии.

Стоит сказать, что ранее мадридский Реал поддержал инициативу донецкого клуба и передал 20 генераторов.

Напомним, ранее Шахтер убрал русскоязычную версию клубного сайта.


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