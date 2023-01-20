Шахтер убрал русскоязычную версию на официальном сайте

Донецкий Шахтер принял решение кардинально изменить политику освещения работы клуба.

На официальном сайте убрали русскоязычную версию, которая ранее была доступна.

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Стоит отметить, что в настоящее время сайт доступен на украинском, английском и польском языках.

Отметим, что сегодня, 20 января, донецкий клуб проведет первый спарринг в рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи матча Шахтер - Аустрия, которая начнется в 15:00.