Шахтер убрал русскоязычную версию на официальном сайте
Донецкий клуб сделал важное обновление.
Донецкий Шахтер принял решение кардинально изменить политику освещения работы клуба.
На официальном сайте убрали русскоязычную версию, которая ранее была доступна.
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Стоит отметить, что в настоящее время сайт доступен на украинском, английском и польском языках.
Отметим, что сегодня, 20 января, донецкий клуб проведет первый спарринг в рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи матча Шахтер - Аустрия, которая начнется в 15:00.