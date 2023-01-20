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Шахтер - Аустрия: видео онлайн-трансляция товарищеского матча

Следите за событиями противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:14
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 20 января, донецкий Шахтер продолжит готовиться к предстоящему сезону.

"Горняки" в рамках подготовки к возобновлению чемпионата Украины проведут свой первый спарринг на зимних сборах. В соперниках у команды Йовичевича - Аустрия (Австрия).

Стартовый свисток первой игры прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аустрия:

Ранее сообщалось, что Шахтер представил яркое видео на прощание с Мудриком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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