Шахтер - Аустрия: видео онлайн-трансляция товарищеского матча

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В пятницу, 20 января, донецкий Шахтер продолжит готовиться к предстоящему сезону.

"Горняки" в рамках подготовки к возобновлению чемпионата Украины проведут свой первый спарринг на зимних сборах. В соперниках у команды Йовичевича - Аустрия (Австрия).

Стартовый свисток первой игры прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Аустрия:

Ранее сообщалось, что Шахтер представил яркое видео на прощание с Мудриком.