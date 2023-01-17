"Голы, ассисты, дриблинг и эмоции": Шахтер представил яркое видео на прощание с Мудриком

Молодой талант "горняков" был продан в лондонский Челси.

Шахтер трогательно попрощался со своим вингером Михаилом Мудриком, который перешел в Челси.

После переезда 22-летнего футболиста в Англию донецкий клуб в своем Twitter опубликовал яркое видео с нарезкой истории пребывания игрока в стане "горняков".

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"Спасибо, Михаил! Яркие голы, ассисты, дриблинг и эмоции Мудрика в Шахтере. Желаем успехов в будущем!" – говорится в подписи к видео.

🧡 Дякуємо, Михайле! Яскраві голи, асисти, дриблінг та емоції Мудрика в «Шахтарі» ⚒



🇺🇦 Зичимо успіхів у майбутньому! 🙏#Shakhtar #Mudryk pic.twitter.com/YricSC4QiG — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 17, 2023

Напомним, что Мудрик подписал с Челси контракт на 8,5 лет. Сумма трансфера составила 100 млн евро: 70 млн гарантировано + 30 млн евро бонусами.

Ранее Шахтер представил лимитированную серию футболок с благодарностью Мудрику.