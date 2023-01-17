Мудрик эмоционально попрощался с Шахтером

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик перебрался в лондонский Челси в зимнее трансферное окно.

22-летний вингер в Instagram опубликовал пост, в котором попрощался с Шахтером.

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"Мне удалось играть с такими игроками как вы. Мне повезло познакомиться с такими людьми как вы. Спасибо за все, команда. Буду скучать", - написал Мудрик.

Напомним, Михаил подписал контракт с Челси на восемь с половиной лет. Футболист будет выступать за лондонский клуб под 15 номером.

Ранее сообщалось, что Ракицкий вернулся в Шахтер.