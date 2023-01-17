iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик эмоционально попрощался с Шахтером

Украинец подвел итоги своей карьеры в донецком клубе.
Сегодня, 12:55
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик перебрался в лондонский Челси в зимнее трансферное окно.

22-летний вингер в Instagram опубликовал пост, в котором попрощался с Шахтером.

Читай также: Шахтер представил лимитированную серию футболок с благодарностью Мудрику

"Мне удалось играть с такими игроками как вы. Мне повезло познакомиться с такими людьми как вы. Спасибо за все, команда. Буду скучать", - написал Мудрик.

Напомним, Михаил подписал контракт с Челси на восемь с половиной лет. Футболист будет выступать за лондонский клуб под 15 номером.

Ранее сообщалось, что Ракицкий вернулся в Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Михаил Мудрик

Статьи по теме

Барселона из-за трансфера Мудрика в Челси высоко оценила стоимость своего вингера Барселона из-за трансфера Мудрика в Челси высоко оценила стоимость своего вингера
Палкин рассказал, когда понял, что Мудрик перейдет в Челси Палкин рассказал, когда понял, что Мудрик перейдет в Челси
Шахтер Донецк: все трансферы Шахтер Донецк: все трансферы
Ракицкий вернулся в Шахтер Ракицкий вернулся в Шахтер
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Месси vs Роналду: кто лучше?
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:31
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа15:20
Барселона из-за трансфера Мудрика в Челси высоко оценила стоимость своего вингера
Европа14:50
Цыганков – самый дорогой трансфер в истории Жироны
Теннис14:35
Australian Open-2023 (WTA): Мертенс обыграла Мугурусу, Гарсия выбила Себов
Европа14:13
Стало известно, сколько Жирона заплатила за Цыганкова
Европа14:02
Официально: Цыганков – игрок Жироны
Европа13:58
Жирона перед трансфером оригинально намекнула на подписание Цыганкова
Европа13:43
Палкин рассказал, когда понял, что Мудрик перейдет в Челси
ММА13:20
Бывшему бойцу UFC грозит до 50 лет тюрьмы
Украина12:55
Мудрик эмоционально попрощался с Шахтером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK