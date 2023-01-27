Марсель Малиновского подпишет звезду ЧМ-2022

Французский Марсель близок к улучшению своего центра поля.

Как сообщает Фабрицио Романо, провансальцы близки к подписанию Аззедина Унахи. Сумма трансфера составит 10 млн евро.

Контракт с хавбеком будет подписан на 4,5 года. Заработная плата футболиста не уточняется.

Полузащитник Анже стал широко известен после своего выступления на ЧМ-2022. Унахи был частью сборной Марокко, которая дошла до полуфинала турнира.

Напомним, ранее Малиновский поздравил Марсель с выходом в 1/8 финала Кубка Франции фрагментом культового фильма.