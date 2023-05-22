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Чемпионат мира U20: расписание, результаты и формат турнира

ISPORT представляет календарь и результаты всех матчей молодежного чемпионата мира по футболу.
Сегодня, 14:20
Чемпионат мира U20 / Getty Images
Чемпионат мира U20 / Getty Images

В Аргентине проходит молодежный чемпионат мира по футболу - FIFA U-20 World Cup.

В 23-й раз определится лучшая команда среди футболистов до 20 лет. Соревнования проходят с 20 мая по 11 июня.

Участие в турнире принимают 24 команды, которые были поделены на шесть групп. Действующий чемпионом FIFA U-20 World Cup является сборная Украины, которая выиграла трофей в 2019 году.

Формат FIFA U-20 World Cup

  • 24 команды поделены на шесть групп;
  • Две лучшие команды из групп выйдут в плей-офф;
  • Четыре лучшие команды, занявшие третье место в группе, пройдут в плей-офф;
  • Плей-офф начнется со стадии 1/8 финала;

FIFA U-20 World Cup
Турнирная сетка и расписание матчей

Суббота, 20 мая

  • Гватемала - Новая Зеландия 0:1
  • США - Эквадор 1:0

Воскресенье, 21 мая

  • Аргентина - Узбекистан 2:1
  • Фиджи - Словакия 0:4
  • Израиль - Колумбия 1:2
  • Нигерия - Доминиканская Республика 2:1

Понедельник, 22 мая

  • Италия - Бразилия 3:2
  • Сенегал - Япония 0:1
  • 21:00 Англия - Тунис
  • 21:00 Франция - Южная Корея 

Вторник, 23 мая

  • 00:00 Гамбия - Гондурас
  • 00:00 Уругвая - Ирак
  • 21:00 США - Фиджи
  • 21:00 Узбекистан - Новая Зеландия

Среда, 24 мая

  • 00:00 Аргентина - Гватемала
  • 00:00 Эквадор - Словакия
  • 21:00 Италия - Нигерия
  • 21:00 Сенегал - Израиль

Четверг, 25 мая

  • 00:00 Бразилия - Доминиканская Республика
  • 00:00 Япония - Колумбия
  • 21:00 Уругвай - Англия
  • 21:00 Франция - Гамбия

Пятница, 26 мая

  • 00:00 Ирак - Тунис
  • 00:00 Южная Корея - Гондурас
  • 21:00 Эквадор - Фиджи
  • 21:00 Словакия - США

Суббота, 27 мая

  • 00:00 Новая Зеландия - Аргентина
  • 00:00 Узбекистан - Гватемала
  • 21:00 Бразилия - Нигерия
  • 21:00 Доминиканская Республика - Италия

Воскресенье, 28 мая

  • 00:00 Колумбия - Сенегал
  • 00:00 Япония - Израиль
  • 21:00 Ирак - Англия
  • 21:00 Тунис - Уругвай

Понедельник, 29 мая

  • 00:00 Гондурас - Франция
  • 00:00 Южная Корея - Гамбия

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