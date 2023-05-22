Чемпионат мира U20: расписание, результаты и формат турнира
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В Аргентине проходит молодежный чемпионат мира по футболу - FIFA U-20 World Cup.
В 23-й раз определится лучшая команда среди футболистов до 20 лет. Соревнования проходят с 20 мая по 11 июня.
Участие в турнире принимают 24 команды, которые были поделены на шесть групп. Действующий чемпионом FIFA U-20 World Cup является сборная Украины, которая выиграла трофей в 2019 году.
Формат FIFA U-20 World Cup
- 24 команды поделены на шесть групп;
- Две лучшие команды из групп выйдут в плей-офф;
- Четыре лучшие команды, занявшие третье место в группе, пройдут в плей-офф;
- Плей-офф начнется со стадии 1/8 финала;
FIFA U-20 World Cup
Турнирная сетка и расписание матчей
Суббота, 20 мая
- Гватемала - Новая Зеландия 0:1
- США - Эквадор 1:0
Воскресенье, 21 мая
- Аргентина - Узбекистан 2:1
- Фиджи - Словакия 0:4
- Израиль - Колумбия 1:2
- Нигерия - Доминиканская Республика 2:1
Понедельник, 22 мая
- Италия - Бразилия 3:2
- Сенегал - Япония 0:1
- 21:00 Англия - Тунис
- 21:00 Франция - Южная Корея
Вторник, 23 мая
- 00:00 Гамбия - Гондурас
- 00:00 Уругвая - Ирак
- 21:00 США - Фиджи
- 21:00 Узбекистан - Новая Зеландия
Среда, 24 мая
- 00:00 Аргентина - Гватемала
- 00:00 Эквадор - Словакия
- 21:00 Италия - Нигерия
- 21:00 Сенегал - Израиль
Четверг, 25 мая
- 00:00 Бразилия - Доминиканская Республика
- 00:00 Япония - Колумбия
- 21:00 Уругвай - Англия
- 21:00 Франция - Гамбия
Пятница, 26 мая
- 00:00 Ирак - Тунис
- 00:00 Южная Корея - Гондурас
- 21:00 Эквадор - Фиджи
- 21:00 Словакия - США
Суббота, 27 мая
- 00:00 Новая Зеландия - Аргентина
- 00:00 Узбекистан - Гватемала
- 21:00 Бразилия - Нигерия
- 21:00 Доминиканская Республика - Италия
Воскресенье, 28 мая
- 00:00 Колумбия - Сенегал
- 00:00 Япония - Израиль
- 21:00 Ирак - Англия
- 21:00 Тунис - Уругвай
Понедельник, 29 мая
- 00:00 Гондурас - Франция
- 00:00 Южная Корея - Гамбия