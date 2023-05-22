Чемпионат мира U20: расписание, результаты и формат турнира

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В Аргентине проходит молодежный чемпионат мира по футболу - FIFA U-20 World Cup.

В 23-й раз определится лучшая команда среди футболистов до 20 лет. Соревнования проходят с 20 мая по 11 июня.

Участие в турнире принимают 24 команды, которые были поделены на шесть групп. Действующий чемпионом FIFA U-20 World Cup является сборная Украины, которая выиграла трофей в 2019 году.

Формат FIFA U-20 World Cup

24 команды поделены на шесть групп;

Две лучшие команды из групп выйдут в плей-офф;

Четыре лучшие команды, занявшие третье место в группе, пройдут в плей-офф;

Плей-офф начнется со стадии 1/8 финала;

FIFA U-20 World Cup

Турнирная сетка и расписание матчей

Суббота, 20 мая

Гватемала - Новая Зеландия 0:1

0:1 США - Эквадор 1:0

Воскресенье, 21 мая

Аргентина - Узбекистан 2:1

- Узбекистан 2:1 Фиджи - Словакия 0:4

0:4 Израиль - Колумбия 1:2

1:2 Нигерия - Доминиканская Республика 2:1

Понедельник, 22 мая

Италия - Бразилия 3:2

- Бразилия 3:2 Сенегал - Япония 0:1

0:1 21:00 Англия - Тунис

21:00 Франция - Южная Корея

Вторник, 23 мая

00:00 Гамбия - Гондурас

00:00 Уругвая - Ирак

21:00 США - Фиджи

21:00 Узбекистан - Новая Зеландия

Среда, 24 мая

00:00 Аргентина - Гватемала

00:00 Эквадор - Словакия

21:00 Италия - Нигерия

21:00 Сенегал - Израиль

Четверг, 25 мая

00:00 Бразилия - Доминиканская Республика

00:00 Япония - Колумбия

21:00 Уругвай - Англия

21:00 Франция - Гамбия

Пятница, 26 мая

00:00 Ирак - Тунис

00:00 Южная Корея - Гондурас

21:00 Эквадор - Фиджи

21:00 Словакия - США

Суббота, 27 мая

00:00 Новая Зеландия - Аргентина

00:00 Узбекистан - Гватемала

21:00 Бразилия - Нигерия

21:00 Доминиканская Республика - Италия

Воскресенье, 28 мая

00:00 Колумбия - Сенегал

00:00 Япония - Израиль

21:00 Ирак - Англия

21:00 Тунис - Уругвай

Понедельник, 29 мая