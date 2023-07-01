Реал Мадрид попытается перехватить у Барселоны "нового Месси"
Арда Гюлер может оказаться в стане "сливочных".
Реал Мадрид намерен перехватить трансферную цель Барселоны.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сливочные" усилили свои попытки подписать Арду Гюлера.
На следующей неделе делегация мадридцев прибудет в Стамбул, чтобы провести переговоры с Фенербахче и представителями игрока.
Детали потенциальной сделки между испанским грандом и турецким топ-клубом остаются неизвестными на данный момент.
Напомниим, ранее сообщалось, что если Барселоне удастся подписать Гюлера, то он сразу отправится в аренду.