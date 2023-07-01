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Реал Мадрид попытается перехватить у Барселоны "нового Месси"

Арда Гюлер может оказаться в стане "сливочных".
Сегодня, 12:54
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Реал Мадрид намерен перехватить трансферную цель Барселоны.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сливочные" усилили свои попытки подписать Арду Гюлера.

На следующей неделе делегация мадридцев прибудет в Стамбул, чтобы провести переговоры с Фенербахче и представителями игрока.

Детали потенциальной сделки между испанским грандом и турецким топ-клубом остаются неизвестными на данный момент.

Напомниим, ранее сообщалось, что если Барселоне удастся подписать Гюлера, то он сразу отправится в аренду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Арда Гюлер

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