Реал Мадрид попытается перехватить у Барселоны "нового Месси"

Арда Гюлер может оказаться в стане "сливочных".

Реал Мадрид намерен перехватить трансферную цель Барселоны.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "сливочные" усилили свои попытки подписать Арду Гюлера.

На следующей неделе делегация мадридцев прибудет в Стамбул, чтобы провести переговоры с Фенербахче и представителями игрока.

Детали потенциальной сделки между испанским грандом и турецким топ-клубом остаются неизвестными на данный момент.

Напомниим, ранее сообщалось, что если Барселоне удастся подписать Гюлера, то он сразу отправится в аренду.