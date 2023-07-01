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Барселона намерена подписать "нового Месси" и сразу отдать его в аренду

Арда Гюлер входит в планы клуба, но лишь в перспективе.
Сегодня, 09:22
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Каталонская Барселона намерена подписать турецкого супер таланта. 

Как сообщает турецкий журналист Сердар Хамзаоглу, "сине-гранатовые" хотят приобрести хавбека, а затем сразу отдать его в аренду в Фенербахче, за который он выступает сейчас.

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Президент "желтых канареек" Али Коч встретился с семьей Гюлера и рассказал, что ожидает официального предложения каталонцев.

Хавбека привлекает идея играть за Барселону, но прежде чем принять окончательное решение он хочет встретится с главным тренером Фенербахче и обсудить свою роль в команде. 

Отметим, что Гюлера уже успели окрестить "новым Месси" из-за схожести в габаритах и игре с аргентинцем. В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги на счету Гюлера 6 голов и 7 ассистов в 35 матчах 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона фенербахче Арда Гюлер

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