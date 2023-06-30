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Барселона договорилась с защитником клуба о разорвании контракта

Самуэль Умтити станет свободным агентом.
Сегодня, 19:57
Самуэль Умтити / Getty Images
Самуэль Умтити / Getty Images

Каталонская Барселона избавилась от одного из своих игроков.

Как сообщает пресс-служба клуба, "сине-гранатовые" достигли договоренности с Самуэлем Умтити о разорвании контракта.

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Таким образом, французский центрбэк станет свободным агентом и будет искать себе новую команду.

Отметим, что последним клубом Умтити был итальянский Лечче, за который он выступал на правах аренды. Cвою заключительную игру за Барселону игрок провел еще в декабре 2021 года против Осасуны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Самуэль Умтити

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