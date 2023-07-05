Хавбек МЮ привлек внимание клубов из Саудовской Аравии

Фред может перебраться в новую лигу.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред может стать новой звездой чемпионата Саудовской Аравии.

Как сообщает MailSport, бразилец привлек внимание нескольких клубов из этой лиги, однако, их название не раскрывается.

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Источник отмечает, что эти коллективы готовы навязать борьбу Фулхэму, который также хочет усилиться хавбеком. Сумма потенциальной сделки не уточняется.

Напомним, в минувшем сезоне Фред провел 35 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдав два ассиста.