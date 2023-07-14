Экс-хавбек Барселоны и Баварии перешел в бразильский клуб

Опытный чилийский хавбек Артуро Видаль нашел для себя новый клуб.

Как сообщает пресс-служба Атлетико Паранаэнсе, полузащитник перебрался к ним на правах свободного агента.

Контракт с 36-летним футболистом подписан на полгода с возможностью пролонгации еще на год.

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Ранее Видаль выступал за Байер, Ювентус, Баварию и Барселону. Последним клубом чилийца был Фламенго.

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