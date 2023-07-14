Экс-хавбек Барселоны и Баварии перешел в бразильский клуб
Артуро Видаль стал футболистом Атлетико Паранаэнсе.
Опытный чилийский хавбек Артуро Видаль нашел для себя новый клуб.
Как сообщает пресс-служба Атлетико Паранаэнсе, полузащитник перебрался к ним на правах свободного агента.
Контракт с 36-летним футболистом подписан на полгода с возможностью пролонгации еще на год.
Читай также: Барселона согласовала новый контракт с самым молодым игроком в истории клуба
Ранее Видаль выступал за Байер, Ювентус, Баварию и Барселону. Последним клубом чилийца был Фламенго.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!