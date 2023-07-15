iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Полесья: По игровым качествам, не буду лукавить, сравниваю себя с Мбаппе

Бени Макуана не обладает излишней скромностью.
Сегодня, 17:25
Бени Макуана / polissyafc.com
Бени Макуана / polissyafc.com

Новичок Полесья Бени Макуана рассказал, с кем его можно сравнить из футболистов.

По словам конголезца, его называли местным Мбаппе и сам он сравнивает себя именно со звездным форвардом.

"Я не буду углубляться в футбольную терминологию. Возможно, будет проще, если я вам и болельщикам команды скажу, что с самого раннего детства были модели футболистов, на которые я равнялся.

На уровне моей страны - это один из нападающих: Боли Сидуан, но, очевидно, что игроки из Конго не столь известны широкой общественности. Когда я переходил в Европу, многие специалисты и журналисты называли меня конголезским Килианом Мбаппе. По игровым качествам, я не буду лукавить, я себя сравниваю с этими игроками", - заявил футболист.

Напомним, ранее ультрас житомирского клуба раскритиковали вектор трансферной политики клуба направленный на покупку африканских талантов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Полесье Бени Макуана

Статьи по теме

Новичок УПЛ подписал африканского таланта Новичок УПЛ подписал африканского таланта
Девушка-арбитр Причина простила игрока, который толкнул ее в спину в матче Полесье - Металлург Девушка-арбитр Причина простила игрока, который толкнул ее в спину в матче Полесье - Металлург
Новичок УПЛ усилился игроком Александрии Новичок УПЛ усилился игроком Александрии
Президент Полесья: Наша цель - получение золотых медалей Президент Полесья: Наша цель - получение золотых медалей
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Футбол18:59
Форвард Ювентуса может перебраться в ПСЖ
Легкая атлетика18:29
Фельфнер завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике
Футбол18:28
"Мы попытаемся анонсировать это в ближайшие дни": Тухель рассказал о ближайшем трансфере Баварии
Европа17:54
Барселона подпишет одноклубника Цыганкова
Формула 117:54
Гран-при Испании может сменить место проведения с Барселоны на Мадрид
Теннис17:40
Вондроушова - победительница Уимблдона-2023
Футбол17:25
Новичок Полесья: По игровым качествам, не буду лукавить, сравниваю себя с Мбаппе
Другие страны17:01
Участницы женского ЧМ-2023 довели товарищеский матч до остановки своей жестокостью
Киберспорт16:54
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча Vitality - compLexity
Киберспорт16:50
BLAST Premier Fall Groups 2023: G2 в зрелищном матче уступили Liqiud
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK