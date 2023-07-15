Новичок Полесья: По игровым качествам, не буду лукавить, сравниваю себя с Мбаппе

Новичок Полесья Бени Макуана рассказал, с кем его можно сравнить из футболистов.

По словам конголезца, его называли местным Мбаппе и сам он сравнивает себя именно со звездным форвардом.

"Я не буду углубляться в футбольную терминологию. Возможно, будет проще, если я вам и болельщикам команды скажу, что с самого раннего детства были модели футболистов, на которые я равнялся.

На уровне моей страны - это один из нападающих: Боли Сидуан, но, очевидно, что игроки из Конго не столь известны широкой общественности. Когда я переходил в Европу, многие специалисты и журналисты называли меня конголезским Килианом Мбаппе. По игровым качествам, я не буду лукавить, я себя сравниваю с этими игроками", - заявил футболист.

Напомним, ранее ультрас житомирского клуба раскритиковали вектор трансферной политики клуба направленный на покупку африканских талантов.