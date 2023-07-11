Ультрас Полесья раскритиковали клуб за подписания африканских игроков

Но при этом болельщики житомирского клуба отрицают, что являются расистами.

Ультрас житомирского Полесья высказались о трансферной политике новичка чемпионата Украины.

Болельщики клуба выпустили обращение, в котором говорится, что их команда не должна делать акцент на подписании африканских футболистов, хотя дело тут якобы не в расизме.

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"Джарджу из Гамбии, Аниагбосо из Нигерии, Макуана из Конго. Бум африканских игроков в ФК Полесье - одна из обсуждаемых тем в СМИ Украины.

Самая дорогая покупка (600 тысяч евро по данным Transfermarkt) - Бени Макуана из Монпелье. В прошлом сезоне чемпионата Франции он выходил только на замену в 8 матчах, оказался в тени и ничем себя не проявил. За сборную Конго сыграл 12 матчей, результативными действиями также не отличался. И чем он лучше украинцев?

Однако, во время войны, детские спортивные школы в Украине получают минимальную поддержку. Молодым футболистам трудно пробиться в основной состав первой команды Полесья, где играют такие иностранные легионеры. Позиция WZTF (название фанатской группировки - прим.) однозначна - африканских легионеров в "Черный список"!

И дело здесь не в расизме. Мы хотим, чтобы за Полесье выступали прежде всего близкие по духу и менталитету игроки. В Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, которая отличает наш клуб от других.

Селекционеры должны прежде всего искать новых игроков на Житомирщине, в соседних областях, то есть исторически по духу близких к "Полесскому краю". А уже потом обращать внимание на всю Украину и Европу", - говорится в заявлении.

Отметим, что последним новичком Полесья был Бени Макуана из Конго, перешедший в клуб из французского Монпелье.