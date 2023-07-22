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Милый курьез: Пес стал звездой презентации чемпиона мира в новом клубе

Иронично, что прозвище команда получила в честь одной из пород собак.
Вчера, 23:31
Патрик ван Леувен / Getty Images
Патрик ван Леувен / Getty Images

Французский центрбэк Самуэль Умтити был представлен новичком Лилля.

Во время презентации футболиста в новой команде случился небольшой курьез, которым она и запомнится.

В ходе действа в кадр ворвалась собака, которая стала звездой представления, заимев свою минуту славы.

Стоит отметить, что главное прозвище Лилля "мастифы", а на эмблеме команды изображен пес этой породы, хотя все же собака, "поучаствовавшая" в презентации Умтити, судя по всему, была другой породы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лилль Самуэль Умтити

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