Тренер Панатинаикоса - об игре с Днепром-1: Сложно предсказать, что будет на поле

В рамках квалификации к Лиге чемпионов завтра, 25 июля, греческий Панатинаикос встретится с СК Днепр-1.

Наставник "зеленых" Иван Йованович поделился мыслями о предстоящей встрече. Специалист ожидает тяжелого противостояния.

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"За шесть недель плодотворной работы нам многое удалось сделать. Мы работали очень тяжело, и как у Днепра-1 у нас также были исключительно товарищеские матчи, в которых мы практиковались и нарабатывали связки на поле.

Завтра будет важная игра между двумя сильным командами и это будет совсем другой уровень.Трудно что-то предсказать и сказать, что именно будет на поле, но завтра вы все увидите.

Мы хорошо подготовились и эта подготовка меня удовлетворила. Завтра увидим, что из наших наработок выйдет на поле, и что именно мы применим. К тому же скажу, что у нас впереди не одна, а две игры, из которых мы должны извлечь больше всего пользы. Впереди еще матч в Греции, и по итогу двух игр мы должны пройти дальше в квалификации Лиги Чемпионов", - сказал серб.

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Также Йованович отметил, что его штаб наблюдал за игрой "спортклубовцев" в Лиге конференций и в УПЛ.

"Логично, что мы наблюдали за матчами Днепра-1 в двух турнирах. Смотрели матчи против Аполлона и АЕКа из Ларнаки. Следили, как соперник пытался получить чемпионство в Украине, но, к сожалению, не сумел этого сделать. Считаю, что обе команды знают друг друга очень хорошо. Днепр-1 - это очень хорошая, сбалансированная команда, которая имеет хорошую организацию и завтра нас ждет сильный поединок", - заявил рулевой греческого клуба.

Напомним, матч между Панатинаикосом и СК Днепром-1 состоится в 21:00 по киевскому времени.