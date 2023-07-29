Шахтер - Металлист-1925: обзор и результат матча чемпионата Украины 29.07.2023
В рамках чемпионата Украины донецкий Шахтер встретился с Металлистом 1925.
"Горняки", как и подобает фавориту, с первых минут доминировали в этом матче.и еще в первом тайме это принесло плоды. Николай Матвиенко открыл счет, записав на свой счет ювилейное результативное действие, а автор ассиста Алексей Кащук впервые отметился результативным действием за Шахтер в официальном матче.
Во втором тайме Шахтер снова с первых минут показал свою силу, забив уже на 48 минуте. Автором забитого мяча стал Лассина Траоре. Однако, позже борьба обострилась благодаря тому, что Дмитрий Юсов отквитал один мяч.
С тех пор команды играли примерно на равных, но харьковский клуб так и не успел сравнять счет в матче.
Концовку матча омрачил неприятный эпизод. Валерий Бондарь неудачно приземлился на руку, и, судя по всему, получил тяжелую травму.
Отметим, что за коллектив Патрика ван Леувена в этом матче дебютировали Денил Кастильо, Педриньо Азеведо, Невертон и уже упомянутый Алексей Кащук, а за Металлист 1925 Ари Моура.
Также стоит сказать, что Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, Ярослав Ракицкий и Егор Назарина пропускали матч из-за дисквалификации полученной за драку в матче с Днепром еще в прошлом сезоне.
Статистика матча чемпионата Украины Металлист 1925 - Шахтер
Металлист 1925 - Шахтер 1:2
Голы: Юсов, 54 - Матвиенко, 30, 47
Удары: 7 - 20
Удары в створ: 4 - 10
Атаки: 86 - 143
Металлист 1925: Мозиль - Жичиков, Е. Ткачук, Курило, Безуглый - Кравченко (А. Кравчук, 24), Вачиберадзе, Бычек (Ари, 62) - Русин, Сидоров (Абдуллаев, 59), Юсов.
Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов (Педриньо, 79) - Крыськив, Бондаренко, Зубков, Кащук (Невертон, 73) - Сикан (Кастилло, 89), Траоре (Келси, 73).
Предупреждения: А. Ткачук, Безуглый, Русин - Бондаренко, Траоре.