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Шахтер - Металлист-1925: обзор и результат матча чемпионата Украины 29.07.2023

Донецкий клуб добыл победу несмотря на вынужденные изменения в составе.
Сегодня, 19:05
Шахтер - Металлист-1925 / shakhtar.com
Шахтер - Металлист-1925 / shakhtar.com

В рамках чемпионата Украины донецкий Шахтер встретился с Металлистом 1925.

"Горняки", как и подобает фавориту, с первых минут доминировали в этом матче.и еще в первом тайме это принесло плоды. Николай Матвиенко открыл счет, записав на свой счет ювилейное результативное действие, а автор ассиста Алексей Кащук впервые отметился результативным действием за Шахтер в официальном матче.

Источник: shakhtar.com

Во втором тайме Шахтер снова с первых минут показал свою силу, забив уже на 48 минуте. Автором забитого мяча стал Лассина Траоре. Однако, позже борьба обострилась благодаря тому, что Дмитрий Юсов отквитал один мяч.

Лассіна Траоре
Лассіна Траоре / Источник: shakhtar.com

С тех пор команды играли примерно на равных, но харьковский клуб так и не успел сравнять счет в матче.

Концовку матча омрачил неприятный эпизод. Валерий Бондарь неудачно приземлился на руку, и, судя по всему, получил тяжелую травму.

Отметим, что за коллектив Патрика ван Леувена в этом матче дебютировали Денил Кастильо, Педриньо Азеведо, Невертон и уже упомянутый Алексей Кащук, а за Металлист 1925 Ари Моура.

Также стоит сказать, что Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, Ярослав Ракицкий и Егор Назарина пропускали матч из-за дисквалификации полученной за драку в матче с Днепром еще в прошлом сезоне.

Статистика матча чемпионата Украины Металлист 1925 - Шахтер

Металлист 1925 - Шахтер 1:2

Голы: Юсов, 54 - Матвиенко, 30, 47

Удары: 7 - 20
Удары в створ: 4 - 10
Атаки: 86 - 143

Металлист 1925: Мозиль - Жичиков, Е. Ткачук, Курило, Безуглый - Кравченко (А. Кравчук, 24), Вачиберадзе, Бычек (Ари, 62) - Русин, Сидоров (Абдуллаев, 59), Юсов.

Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов (Педриньо, 79) - Крыськив, Бондаренко, Зубков, Кащук (Невертон, 73) - Сикан (Кастилло, 89), Траоре (Келси, 73).

Предупреждения: А. Ткачук, Безуглый, Русин - Бондаренко, Траоре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Металлист 1925 Патрик ван Леувен

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